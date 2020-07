Svensk tilsyn finder stribevis af coronafejl i ældreplejen

Syv ud af ti coronadødsfald i den svenske ældrepleje kan spores til 40 af landets 290 kommuner, siger tilsyn.

Sverige har tirsdag præsenteret en større gennemgang af håndteringen af coronavirus i ældreplejen.

Den viser, at 40 af landets 290 kommuner har været særligt udsatte. 70 procent af dødsfaldene relateret til coronavirus i ældreplejen er registreret i de 40 kommuner.

Det oplyser Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), som fører tilsyn på sundhedsområdet i Sverige.

Tilsynet har undersøgt, om personer på plejehjem har fået den rette behandling under coronaepidemien. Og det har de ikke i en lang række tilfælde, påpeger tilsynet.

- Når det gælder Covid-19 i ældreplejen har vi modtaget 171 risikooplysninger, som har en høj grad af alvorlighed, siger Ivos generaldirektør Sofia Wallström.

På 91 plejehjem har tilsynet fundet fejl, som skal undersøges videre, tilføjer hun.

- Ældreplejen har stukket ud i vores nationale risikobillede i længere tid, siger Sofia Wallström.

Socialminister Lena Hallengren siger, at det er en grundig gennemgang, som Ivo har foretaget af landets ældrepleje.

- Jeg tror ikke, at nogen af os er overraskede over, at der er fundet brister, siger Hallengren.

Der er grund til at "komme til bunds" med, hvad der er sket i de 40 kommuner, hvor 70 procent af dødsfaldene er registreret, mener Hallengren.

Hun påpeger, at der bør laves sammenligninger med øvrige kommuner, som ikke er lige så hårdt ramt, for at finde ud af, hvad der er gået galt.

- Det bliver interessant at følge myndighedernes tilsyn, som endnu ikke er afsluttet, siger Lena Hallengren.

I Sverige er der registreret 5433 dødsfald til coronavirus. 73.061 personer er bekræftet smittede.

/ritzau/TT