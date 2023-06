Svensk toprestaurant sigter efter en tredje michelinstjerne

To restauranter i Norden kan mandag aften for første gang bryste sig af at være hædret med to michelinstjerner.

Den ene er Koan i København. Den anden er Aira i Stockholm, som mandag er gået fra at have én til to af de eftertragtede stjerner.

Restauranten har kun tre år på bagen, og arbejdet med at forfine og udvikle serveringerne er langtfra overstået, fortæller restaurantens ejere ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Faktisk sigter de efter en tredje michelinstjerne, hvilken anses for at være den ypperste hæder inden for branchen.

- Vi vil gerne takke alle vore gæster, vores personale og vore partnere for al støtten på rejsen gennem de tre første år, siger Airas ejere, Tommy Myllymäki og Pi Le, i en skriftlig kommentar ifølge nyhedsbureauet TT.

- Teamet er tilbage i restauranten efter ceremonien, og vi ser frem til at fortsætte rejsen hen imod yderligere gastronomisk fortræffelighed. Der er jo faktisk endnu en stjerne at sigte mod!

For 2950 svenske kroner - eller knap 1900 danske kroner - kan man få en tastingmenu med ni retter på Aira, som ligger ud til vandet i Stockholm.

En enkelt restaurant i Sverige får for første gang én michelinstjerne. Det er restaurant Signum i Mölnlycke.

I nabolandet Norge er der seks nye spisesteder på listen over restauranter, der har gjort sig fortjent til nye michelinstjerner.

Det samme gælder seks restauranter i Danmark.

En enkelt restaurant i Norge har gjort sig fortjent til tre michelinstjerner. Det er Maaemo i Oslo. Maaemo havde i forvejen tre stjerner. Det samme havde Geranium og Noma i Danmark, som også beholder deres tre stjerner.

Der er i år ingen nye restauranter med tre michelinstjerner i Norden.

Foruden Sverige, Norge og Danmark var uddelingen af stjerner rettet mod Finland og Island. Restaurant Moss i Grindavik i Island har fået én ny stjerne. Det samme har restauranten VÅR i Porvoo i Finland.

/ritzau/