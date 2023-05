Svensk-tyrkisk møde om Nato-medlemskab holdes torsdag

Sverige udenrigsminister, Tobias Billström, oplyser til svensk tv (SVT), at han torsdag skal mødes med sin tyrkiske kollega, Mevlüt Cavusoglu, for at drøfte svensk medlemskab af Nato.

Mødet mellem de to udenrigsministre vil finde sted under et Nato-møde i Oslo.

- Han (Mevlüt Cavusoglu, red.) kom meget hurtigt tilbage og bekræftede, at vi kan blive hørt og diskutere Nato-spørgsmålet, siger udenrigsministeren.

Han tilføjer, at Sverige og Tyrkiet også har andre bilaterale spørgsmål at diskutere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tobias Billström mener, at spørgsmålet om Sveriges optagelse i Nato lettes af, at det tyrkiske valg nu er overstået, og at præsident Erdogan nu ved, at han bliver siddende på posten.

- Vi ved nu, hvem vi skal tale med. Jeg glæder mig til at kunne skifte gear og skrue op for tempoet, siger udenrigsministeren til SVT.

Ifølge ham er det planen, at Sverige bliver Nato-medlem ved topmødet i Vilnius i juli.

Ruslands invasion af Ukraine fik både Sverige og Finland til at søge om medlemskab i forsvarsalliancen.

Finland blev endeligt optaget i Nato den 4. april i år. Til gengæld mangler både Tyrkiet og Ungarn at ratificere Sveriges ansøgning.

Ungarn er utilfreds med den svenske kritik af Ungarns premierminister, Viktor Orban.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tyrkiet tøver med den endelige godkendelse på grund af Sveriges regler i forhold til visse kurdiske grupper.

Sverige, Finland og Tyrkiet indgik i juni sidste år en trepartsaftale, der skulle gøre op med netop de bekymringer, Tyrkiet har givet udtryk for.

Med i aftalen er blandt andet ny lovgivning om terror.

Netop det italesætter den svenske udenrigsminister:

- Vi ved, hvad vi skal gøre fra svensk side: At opfylde vilkårene i det trilaterale memorandum, der blev indgået i Madrid sidste år, siger han og fremhæver, at den nye terrorlovgivning træder i kraft 1. juli.

/ritzau/