Svensk udenrigsminister mødtes med diplomater fra OIC

Sveriges udenrigsminister, Tobias Billström, siger lørdag, at han har haft "et godt og konstruktivt møde" med ambassadører fra Den Islamiske Samarbejdsorganisation, OIC.

Billström inviterede ambassadørerne til det svenske udenrigsministerium fredag aften efter den seneste tids koranafbrændinger i Sverige.

- Vi havde et konstruktivt og godt møde, skriver han i en pressemeddelelse ifølge TT.

Tobias Billström pointerer, at det var en god anledning til at tydeliggøre, at den svenske regering tager kraftigt afstand fra koranafbrændingerne.

Han siger desuden at det svenske justitsministerium har indledt arbejdet med et direktiv for at få udredt lovgivningen om offentlig ro og orden.

- Der er ingen hurtig og enkelt løsning på problemerne, som ville kunne genopbygge tillid og fortrolighed. Jeg kommer til at bruge meget af min periode på at opbygge relationer med muslimske lande, skriver Billström.

Han tilføjer, at han vil invitere til samtaler og dialog i forbindelse med FN-ugen i New York i efteråret.

En talsmand for det svenske udenrigsministerium siger, at der ikke er tale om nye konkrete tiltag, men at det gælder om at opretholde kontakter til og regelmæssige møder med de muslimske lande.

Blandt andre danske embedsmænd er i weekenden i Saudi-Arabien for at deltage i et sonderingsmøde om en fredelig løsning på Ukrainekrigen.

Saudi-Arabien er en del af Den Islamiske Samarbejdsorganisation, OIC, som efter et møde mandag udsendte en erklæring, hvori de fordømte koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark. Afbrændinger, som har skabt stor vrede i Mellemøsten.

