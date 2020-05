Svensk udenrigsminister til Danmark: Luk folk fra Skåne ind

Det er forståeligt, at svenskere i Skåne er frustrerede over ikke at kunne rejse ind i Danmark, lyder det.

Den svenske udenrigsminister, Ann Linde fra Socialdemokraterna, opfordrer Danmark til helt at åbne grænsen til Sverige.

Ministeren tilføjer, at hun forstår, hvis folk i Skåne er frustrerede over, at Danmark fortsat holder grænsen lukket - med tanke på at Sverige ikke har lukket sin grænse for danskerne.

- Jeg synes, at de i Danmark bør kigge på, hvordan situationen ser ud i Skåne. Er det virkelig sådan, at man risikerer at få mere smittespredning i Danmark, hvis der kommer folk fra Skåne ind i landet, siger ministeren.

Skåne er den svenske region, der grænser op til Danmark.

Danmarks grænser er under coronakrisen blevet lukket for at begrænse spredningen af det smitsomme coronavirus.

Sverige har væsentligt flere tilfælde af coronasmitte og coronadødsfald end Danmark og de øvrige nordiske naboer.

Udenrigsminister Ann Linde påpeger dog, at antallet af coronasmittede personer og coronarelaterede dødsfald ikke er særlig højt i Skåne.

/ritzau/TT