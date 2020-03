Svenske apoteker beder ældre om at holde sig væk

Ældre personer i Sverige bliver opfordret til at lade unge fungere som stikirenddrenge og afhente medicin.

Apoteker i Sverige opfordrer ældre og personer i risikogrupper til at holde sig væk som følge af coronapandemien.

I stedet skal de få yngre personer til at hente deres lægemidler mod fremvisning af en fuldmagt på apoteket.

Udmeldingen kommer fra det statsejede Apoteket, der har apoteker spredt ud over hele Sverige.

- Vi har en meget høj trafik i øjeblikket og et meget stort salg. Meget højere end normalt. Så der er mange mennesker i butikken. Derfor skal personer i risikogrupper ikke selv gå på apoteket, siger Markus Sjöqvist, der er kommunikationschef for Apoteket.

Han betoner, at bestillinger af medicin og andet også kan ske online med en fuldmagt. Det forudsætter bare, at personen med fuldmagt først møder fysisk op på et apotek og registrerer sig.

Coronavirusset er skyld i over 5000 dødsfald globalt, og det er påvist, at risikoen for at dø stiger markant, desto ældre den smittede person er.

Internt har Apoteket ingen andre retningslinjer for sit personale i forbindelse med coronakrisen, end at det skal forsøge at holde afstand til kunderne og huske dem på ikke at nyse eller hoste ud i lokalet.

- Vi er vant til, at mennesker, som har behov for medicin, kommer til os, når de er syge. Naturligvis forsøger vi at være forberedt på, at også vores medarbejdere kan blive syge i større udstrækning end normalt, siger Markus Sjöqvist.

Personer med symptomer på coronasmitte, det er typisk hoste, åndedrætsbesvær og feber, bliver også bedt om ikke selv at gå på apoteket. I stedet skal de få en anden person til at fungere som bud.

- Så apoteket ikke bliver et sted, hvor man smittes, forklarer kommunikationschefen.

I lighed med Danmark er der i Sverige også personer, som køber stort ind af håndkøbsmedicin. Hos Apoteket er der blandt andet blevet hamstret smertestillende lægemidler som Ipren.

Markus Sjöqvist appellerer til folk om ikke at hamstre og udvise solidaritet.

/ritzau/