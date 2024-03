To svenske børn og en forælder formodes omkommet i brand

To svenske børn og en af deres forælder formodes at være omkommet i en kraftig brand i en villa uden for Kilsmo i Örebro kommune i Sverige.

Det oplyser den svenske tv-station SVT. Beredskabet blev tilkaldt kort efter midnat natten til søndag.

Da de ankom til stedet, kunne det ikke lade sig gøre at slukke branden, siger de til SVT.

Ifølge mediet lykkedes det fire andre personer, der også befandt sig i villaen, at komme ud i tide. De oplyste til politiet, at tre familiemedlemmer stadig befandt sig i villaen.

Men fordi branden var så kraftig, frygter politiet, at de tre er omkommet. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Brandvæsenet havde ikke mulighed for at gå ind og redde nogen, har pressetalsmanden for politiet Lars Hedelin sagt til mediet.

Politiet oplyser desuden, at der ikke er mistanke om, at der er begået en forbrydelse.

/ritzau/