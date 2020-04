Svenske coronadødstal kan være dobbelt så høje som hidtil antaget

Officielt er 373 svenskere døde med corona. Det tal kan dog være næsten dobbelt så højt

Antallet af svenskere, der er døde med corona, kan være højere end hidtil antaget.

Det viser nye og reviderede tal fra de svenske sundhedsmyndigheder, skriver nyhedsbureauet TT.

Årsagen er, at der har været et vist efterslæb i de svenske offentliggørelser. Det betyder, at myndighederne ikke har fuldt overblik over antallet af coronadøde i landet.

I yderste konsekvens kan det vise sig, at helt op til 750 svenskere er døde med corona. Det officielle tal er 373.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, der står i spidsen for Sveriges kamp mod den frygtede virus, tror dog ikke, at tallet er så højt.

- Jeg tror det ikke. Nu arbejder vi mere systematisk med det. Så bliver efterslæbet også mindre, siger han.

De svenske dødstal fremlægges dagligt af Folkhälsomyndigheten, der er det svenske svar på Sundhedsstyrelsen.

Efter at det svenske nyhedsbureau TT har gravet i sagen, er der nu fremlagt reviderede dødstal, som er en del højere, end de tal, der først blev offentliggjort.

