Svenske diplomater indkaldt til protester over Koran-afbrændinger

Den svenske chargé d’affaires i Saudi-Arabien har fået overleveret en protestskrivelse på grund af "vanhelligelse" af Koranen. Det oplyser det saudiske udenrigsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også den svenske ambassadør i Qatar har modtaget en protestskrivelse, oplyser landets udenrigsministerie ifølge samme nyhedsbureau.

Protesterne kommer efter en demonstration i den svenske hovedstad torsdag, hvor der blandt andet blev sparket til muslimernes hellige bog, Koranen, så den gik itu. Den blev dog ikke - som det først var blevet anmeldt - brændt.

Tidligere i år har der været flere lignende demonstrationer, hvor Koranen blandt andet er blevet brændt af foran en moské.

Ifølge udenrigsministeriet i Qatar vil landet have, at de svenske myndigheder tager "alle nødvendige foranstaltninger for at stoppe de skammelige handlinger".

/ritzau/Reuters