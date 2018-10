Svenske liberale afviser smal borgerlig regering

Lederen af det svenske parti Liberalerna vil kun fortsætte forhandlinger om en samlet borgerlig regering.

Lederen af det svenske parti Liberalerna afviser at fortsætte regeringsforhandlinger, hvis målet ikke er en regering, der omfatter alle fire Allians-partier.

Det skriver partileder Jan Björklund i en debatartikel i Aftonbladet, hvor han forholder sig til en idé fra Moderaternas leder Ulf Kristersson, leder af regeringsforhandlingerne, om at danne en smal regering med Kristdemokraterna.

Han skriver i artiklen, at han ikke mener, at de hidtidige forsøg på at nå til enighed mellem de fire borgerlige partier om et regeringsgrundlag har været tilstrækkelige.

- Vi står fast på det, vi gik til valg på: en Allians-regering med blokoverskridende støtte og minimal indflydelse til Sverigedemokraterne og Vänsterpartiet, skriver Björklund.

Han foreslår, at den svenske formand for Riksdagen, den såkaldte talman, forlænger Ulf Kristerssons forhandlingsmandat.

Björklunds indlæg kommer som en reaktion på et Facebook-opslag fra Kristersson, skriver nyhedsbureauet TT.

- Jeg kalder foreslaget for '3-2-1'. Det vil sige, at regeringen består udelukkende af Moderaterna eller af Moderaterne og de Allianspartier, som kan og vil indgå i regering, skrev Kristersson blandt andet på Facebook fredag.

På et pressemøde i Stockholm lørdag forklarede Jan Björklund, at han gerne så Miljöpartiet skifte side og støtte en Allians-regering mod at få markante indrømmelser på miljø- og klimapolitikken. Noget, det grønne parti, der i øjeblikket er juniorpartner i Stefan Löfvens socialdemokratiske regering, har afvist i flere omgange.

Björklund afviste desuden, at den borgerlige Alliansen var ved at gå i opløsning.

- Nej, det har den ikke. Vi vil holde sammen på Alliansen, sagde han lørdag.

Regeringsforhandlingerne i Sverige har vist sig særligt svære, da valgresultatet ikke gav nogen klar vinder. Hverken den siddende rødgrønne regering eller Alliansen fik flertal.

Begge fløje afviser at samarbejde med Sverigedemokraterna, der ved valget fik 17,5 procent af stemmerne og blev det tredjestørste parti i Riksdagen.