Svenske myndigheder lukker døren for Huawei i 5G-udbud

Den svenske post og telestyrelse vil ikke lade selskaber, der bruger Huawei-udstyr, byde ind på 5G-frekvenser.

Teleselskaber, der skal deltage i et udbud om retten til at benytte 5G-netværk i Sverige, må ikke benytte udstyr fra de kinesiske techvirksomheder Huawei og ZTE.

Det har de svenske telemyndigheder besluttet ifølge nyhedsbureauet TT.

I november vil den svenske post- og telestyrelse (PTS) for første gang holde auktion på de såkaldte 5G-frekvenser.

I den forbindelse har PTS formuleret en række krav, der har til formål at beskytte Sveriges nationale sikkerhed.

Kravene er udarbejdet i samarbejde med det svenske forsvar og sikkerhedstjenesten.

Og blandt kriterierne for at deltage er altså, at deltagerne i auktionen ikke må benytte udstyr fra hverken Huawei eller ZTE.

Selskaber, der allerede anvender udstyr fra en af de to selskaber, skal have udfaset produkterne inden januar 2025.

Fire ansøgere er allerede blevet godkendt til at deltage i den første auktion. Det er teleselskabet 3 (Hi3G), Telenor (Net4Mobility), Telia og Teracom.

Den første auktion ventes at finde sted den 10. november.

- Jeg er glad for, at vi har fire godkendte budgivere på auktionen. Det garanterer god konkurrence, hurtig ekspansion og god serviceudvikling, siger Dan Sjöblom, administrerende direktør i PTS, ifølge TT.

/ritzau/