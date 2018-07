Svenske skovbrande skal bremses ved hjælp af modild

Det kræver stor viden at bekæmpe ild med ild, siger dansk brandekspert. Men teknikken modild er velkendt.

Det kræver is i maven og detaljeret viden om vind- og vejrforhold, hvis man antænder en brand for at standse en anden brand.

Det siger sektionschef Martin Vendelbo, Beredskabsstyrelsen.

- Det kan lyde lidt mærkeligt, at man antænder en brand for at forhindre en anden brand. Men begrebet kaldes modild, og det er velbeskrevet, siger han.

Det svenske beredskab har ifølge mediet SVT besluttet at sætte ild til et 800 hektar stort område i Dalarna for at forhindre, at flammerne spreder sig til byen Älvdalen.

Afbrændingen bliver den største i Sveriges nyere historie, skriver SVT. Der er tale om et område på næsten tre gange tre kilometer.

Martin Vendelbo er leder for de danske brandmænd, der assisterer svenskerne.

Han understreger, at han ikke kender de svenske myndigheders konkrete overvejelser i Dalarna. Så han udtaler sig generelt om begrebet modild.

Teknikken bruges for at fjerne brændbart materiale foran branden, så den ikke har noget grundlag at sprede sig på.

I bedste fald kan man ifølge sektionschefen også opleve, at modilden kan få storbranden til at kvæle sig selv.

- Man antænder en brand foran brandfronten, og så vil der opstå et sug på grund af trykforskelle omkring brandene.

- Man kan få en situation, hvor storbranden suger modilden til sig. På den måde kan man faktisk få branden til at kvæle sig selv, siger Martin Vendelbo.

Men meget kan gå galt.

- Det kræver stor viden om det, man har med at gøre. Meget kan gå galt. Ilden kan brede sig i andre retninger, end man havde tænkt, forklarer han.

Modild er ifølge sektionschefen ikke en metode, der bruges ved brande i Danmark.

Men brandfolk anvender den ved skovbrande i eksempelvis Canada og USA, siger han.

I Ljusdal, hvor danske brandfolk er i sving, arbejder man efter en strategi om at fugte skovbund og trækroner for at forhindre ilden i at sprede sig.

Søndag eftermiddag er der 53 aktive naturbrande i Sverige. Tallet er steget fra 43 søndag morgen. Ifølge nyhedsbureauet TT brænder i alt 25.000 hektar skov i Sverige søndag eftermiddag.

/ritzau/