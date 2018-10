Svenske socialdemokrater skal forsøge at danne regering

Stefan Löfven får chancen for at blive som statsminister, hvis han kan danne en regering uden flertal mod sig.

Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, bliver næste person, der skal forsøge at danne regering i Sverige.

Efter Moderaternas leder, Ulf Kristersson, kastede håndklædet i ringen søndag, har Riksdagens formand, talmannen, mandag givet opgaven videre til Löfven.

Det skriver avisen Expressen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson meddelte søndag talmann Andreas Norlén, at han ikke kan danne en regering, som ikke vil blive stemt ned.

Ligesom Kristersson får Löfven to uger til at danne en regering, som han mener vil overleve en afstemning i Riksdagen. Efter første uge af sonderingerne skal Löfven oplyse Norlén om, hvordan forhandlingerne går.

- Jeg har i dag besluttet at give Stefan Löfven opgaven at sondere forudsætningerne for at danne en regering, som kan tolereres af Riksdagen, siger Andreas Norlén mandag

/ritzau/