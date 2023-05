Svenske toldere fandt knap et halvt ton kokain i containere

Svenske toldere har fundet 460 kilo kokain i to containere i havnen i Helsingborg i det sydlige Sverige.

Det meddeler den svenske toldmyndighed, Tullverket, fredag.

Det er et af de hidtil største fund af kokain, der er gjort i Sverige.

Den store mængde narkotika har en værdi af over én milliard svenske kroner på gadeplan, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Det svarer til over 660 millioner danske kroner.

Det store fund blev gjort i april, da svenske toldere besluttede at se nærmere på de to containere fra Ecuador.

Gennem noget tid har tolderne øget antallet af kontroller i netop Helsingborgs havn. Den anses for at have udviklet sig til et knudepunkt for smugling af kokain til hele Europa.

- Vores vurdering er, at Sverige er blevet et transitland for narkotikasmugling, siger Erik Friberg, der er enhedschef i Tullverkets kriminalafdeling, i en pressemeddelelse.

- Store narkotikapartier skibes hertil for siden at distribueres videre til andre lande i Europa.

De 460 kilo kokain var skjult i hulrum i gulvet på de to containere.

- De her konstruktioner er så svære at opdage. Strømmen af containere til Helsingborgs havn er stor. Det handler om mange transporter af frugt og grønt fra Sydamerika, og vi ved af erfaring, at der er en højrisiko for smugling af kokain, lyder det fra Erik Friberg.

Myndighederne har tidligere advaret om, at Sverige nu er en af hoveddestinationerne i Europa for kokain, der smugles ind fra Sydamerika.

En stor del af det kommer fra havnebyen Guayaquil i Ecuador, som ifølge det europæiske politisamarbejde Europol er den vigtigste havn for sydamerikansk kokaineksport.

Af den narkotika, der blev beslaglagt i denne havneby, var Sverige det fjerdestørste tiltænkte modtagerland efter Belgien, Holland og Tyskland.

I Sverige stoppede tolden sidste år i alt 822 kilo kokain i Helsingborgs havn og andre havne. Det er tre gange så meget som året inden.

På nuværende tidspunkt er ingen anholdt for forsøg på at indsmugle de 460 kilo kokain, der er beslaglagt i Helsingborg.

