Svenske toppolitikere stimler sammen i Eskilstuna efter skyderi

Nogle af hovedpersonerne ved det kommende valg i Sverige har lørdag bebudet deres ankomst til Eskilstuna vest for Stockholm, hvor en kvinde og et barn fredag eftermiddag blev ramt under et skyderi på en legeplads.

Det er ud over den socialdemokratiske statsminister, Magdalena Andersson, den konservative leder for Moderaterna, Ulf Kristersson, og Kristdemokraternas formand, Ebba Busch.

De mange skyderier, ofte med dødeligt udfald, er et af de vigtigste emner før valget 11. september.

Første mand på stedet var Kristersson. Han mener, at skyderiet i Eskilstuna viser, at staten har mistet kontrollen over udviklingen.

- Ja, på flere områder har den gjort det, det er helt indlysende, siger han.

Kristersson er den borgerlige bloks kandidat som statsminister. Målinger viser lige nu dødt løb mellem de to fløje i svensk politik.

- En ny regering vil komme til at jage disse mennesker, indtil de alle er bag lås og slå eller udvist fra landet, kompromisløst og hensynsløst. De her bander skal væk fra Sverige, siger han.

Svensk politi har endnu ikke bekræftet, at skyderiet i Eskilstuna var banderelateret.

Kvinden og barnet, der blev ramt, er ifølge politiet uden for livsfare.

/ritzau/TT