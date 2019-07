Svensker dømt for uagtsom voldtægt efter ny samtykkelov

I den første retssag omkring Sveriges nye samtykkelov er en mand dømt til fængsel for uagtsom voldtægt.

Sveriges højesteret - Högsta Domstolen - har i den første sag efter den nye samtykkelov dømt en mand for uagtsom voldtægt. Manden er dømt for at have gennemført seksuelle handlinger, uden at kvinden deltog frivilligt.

- Der var tale om en uagtsom voldtægt, da en mand i Västerbotten havde samleje med en kvinde, som han overnattede hos, hedder det i en pressemeddelelse fra domstolen.

Högsta Domstolen har i sagen en anden afgørelse end de lavere domstole, tingsrätten og hovrätten, tidligere er kommet frem til.

Sagen gælder en mand og en kvinde, som havde haft kontakt med hinanden på sociale medier igennem længere tid. Da manden ville overnatte hos kvinden, sagde hun ja. Men hun gjorde det klart, at hun ikke ville have sex med ham.

Trods dette begyndte manden under overnatningen at tage på kvinden og indledte senere et samleje med hende.

Kvinden har beskrevet, at hun stivnede, da manden berørte hende. Men hendes passivitet fik ikke manden til at forvisse sig om, at hun faktisk ønskede at have sex med ham.

Både tingsrätt og hovrätt vurderede, at kvinden ikke havde deltaget frivilligt, og manden blev derfor dømt for voldtægt.

Högsta Domstolen, som er den ene af Sveriges to sideordnede højesteretter, anser det for bevist, at kvinden ikke deltog frivilligt i samlejet, men vurderede mandens hensigter anderledes.

