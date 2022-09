Svenskerne stod i kø for at stemme på valgmorgenen

Svenskerne er blevet opfordret til at være i god tid, når de stemmer ved søndagens valg til Riksdagen.

I Malmø var der kø uden for Hästhagens sportshal, da den slog dørene op klokken 08.00 søndag morgen.

Forrest i køen stod Fredrik Jönsson, som var taget hen for at stemme, efter at han havde kørt sin kæreste på arbejde.

For ham er sundhed og uddannelse de vigtigste emner ved valget. Men han er ikke imponeret over valgkampen, der efter hans mening har været præget af mudderkastning.

- Jeg synes ikke, at det har været særligt højt niveau, siger han.

På Katarina Norra-skolen i Södermalm-kvarteret i Stockholm er førstegangsvælgeren Jeanette Gunnarsson en af de vælgere, der har taget opstilling i køen inden klokken 08.00.

For hende er klima og sundhed nogle af de vigtigste spørgsmål.

Hun synes heller ikke, at politikerne har været gode til at føre deres budskaber frem i løbet af valgkampen.

- Der er mange vigtige spørgsmål, der mangler at blive besvaret, siger hun.

Som mange andre ser hun årets valg som lidt af et skæbnevalg.

Meningsmålinger har vist meget tæt løb mellem de to blokke.

En af de sidste målinger, der blev offentliggjort inden søndagens valg, viser, at den socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson og hendes blok står til 49,6 procents opbakning, mens oppositionen med Moderaternas leder, Ulf Kristersson, i spidsen står til 49,4 procent. Den måling er lavet af Demoskop for Aftonbladet.

I modsætning til valget i 2018 har Kristersson denne gang åbnet for et samarbejde med det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna, som alle partier tog afstand fra ved valget for fire år siden.

I valgkampen op til søndagens valg har begge fløje fokuseret meget på bandekriminalitet og den energikrise, mange svenskere allerede nu kan mærke på deres elregninger.

For Eva Reimers, der står i kø ved et valgsted i Malmø søndag morgen efter at have været på natarbejde, er det blandt andet flygtningemodtagelse og ligestilling, der er vigtigt.

- Jeg stemmer på samme parti som ved sidste valg, men jeg gør det med en vis tvivl, siger hun.

Et andet sted i Malmø, på Rosengårdsskolen, var der derimod ingen kø uden for valglokalerne. To timer efter at valget var gået i gang, havde kun små ti vælgere været inde for at stemme.

En forklaring kan være, at usædvanligt mange har brevstemt her.

- Samtidig plejer der at være lidt lavere valgdeltagelse her, siger en valgtilforordnet i lokalet.

I hele Sverige lukker valgstederne igen klokken 20.00. Kort efter ventes der at blive offentliggjort valgstedsmålinger, der kan give et fingerpeg om udfaldet.

De første officielle resultater ventes at være klar ved 23-tiden.

/ritzau/TT