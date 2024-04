Sverige advarer om faldefærdige russiske olieskibe i Østersøen

Uforsikrede og faldefærdige russiske olieskibe udgør en stor miljørisiko i Østersøen.

Sådan lyder advarslen fra den svenske udenrigsminister, Tobias Billström, i et interview med det britiske medie The Guardian.

En række medier har tidligere beskrevet udfordringer med skibene, der generelt er gamle og slidte og bruges af Rusland til at omgå internationale sanktioner.

- Vi bliver alle påvirket, hvis der opstår et større problem med en kollision eller olielæk fra et af disse skibe, som ofte ikke er sødygtige - eller meget tæt på ikke at være sødygtige, siger Billström.

- Det faktum, at de transporterer olie, som understøtter den russiske angrebskrig mod Ukraine, er slemt nok i sig selv.

- Men endnu værre er det, at Rusland tilsyneladende overhovedet ikke går op i, at disse skibe kan skabe miljøkaos på havene.

Skibene, som ofte har ukendt forsikring og ejerskab, sejler også igennem dansk farvand. De omtales ofte som den russiske skyggeflåde.

I marts blev det beskrevet, at mindst 15 russiske tankskibe med olie om bord siden nytår havde afvist dansk hjælp til at navigere dem gennem dansk farvand. Stik mod international anbefaling.

Det bekymrer lodsforeninger i Danmark, der ligesom den svenske minister frygter for både infrastruktur og miljøet ved en ulykke.

Det skrev det undersøgende medie Danwatch, der i samarbejde med den britiske avis Financial Times havde fået indsigt i interne rapporter fra Forsvaret.

En række partier i Folketinget krævede i den forbindelse handling fra regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Han har tidligere erklæret sig åben for nye EU-tiltag til at stoppe den såkaldte skyggeflåde.

Ifølge The Guardian passerer næsten halvdelen af al russisk olie, der transporteres via havet, gennem Østersøen og danske farvande.

Den svenske minister forklarer, at der i nogle nordiske lande er tilbageholdenhed med at skride ind over for skibene på grund af frygt for den russiske reaktion.

9. og 10. april mødtes nordiske og baltiske udenrigsministre på Gotland i Sverige. Her var de russiske skibe på dagsordenen.

