Sverige afsætter milliarder til militær støtte til Ukraine

Den svenske regering har besluttet at afsætte 75 milliarder svenske kroner - omtrent 48 milliarder kroner - til militær støtte til Ukraine i perioden 2024 til 2026.

Det oplyser regeringen i en pressemeddelelse onsdag.

Af de mange milliarder er syv milliarder svenske kroner, der svarer til cirka 4,5 milliarder kroner, allerede udmeldt.

- Intet er mere definerende for vores fremtid end at Ukraine sammen med Europa vinder krigen mod Putins dræbermaskine, siger Liberalernas leder Johan Pehrson ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med den nye aftale kommer den sammenlagte militære og civile støtte fra Sverige til Ukraine op over 100 milliarder svenske kroner - hvilket svarer til cirka 64 milliarder kroner.

Ifølge regeringens pressemeddelelse skal støtten ske i form af donationer af forsvarsmateriel, økonomisk støtte til indkøb af forsvarsmateriel og økonomiske bidrag.

Ifølge TT støtter flere af oppositionspartierne rammeaftalen. Dog vil man gerne se mere opbakning, påpeger den socialdemokratiske oppositionsleder, Magdalena Andersson.

- Vi synes, det er ekstremt vigtigt at støtte op om Ukraine på længere sigt. Regeringen bør straks sende Gripen-kampfly til Ukraine. De har det utroligt hårdt på slagmarken og efterspørger Gripen-kampfly, siger hun ifølge TT.

Derudover ønsker Muharrem Demirok, der er leder af Centerpartiet, at Sverige skal bidrag med en procent af landets bruttonationalprodukt (BNP) til Ukraine, skriver TT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sidste år fortalte Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på et pressemøde, at Ukraine havde indledt snakke med Sverige om at modtage de svenskproducerede Gripen-kampfly.

Dog meddelte den svenske forsvarsminister, Pål Jonson, efterfølgende, at Sverige først skal optages i forsvarsalliancen Nato, før Ukraine kan få kampflyene.

Sverige blev medlem af Nato 7. marts 2024.

/ritzau/