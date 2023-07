Sverige afskaffer gammel lov og tillader spontan dans på barer

Midnat mellem fredag og lørdag blev det lovligt for svenskere at stille sig op på en bar eller klub og spontant bryde ud i dans.

Sverige har nemlig afskaffet en 67 år gammel lov, som indtil nu har krævet, at beværtninger som for eksempel barer på forhånd skal indhente tilladelse, hvis det skal være lovligt at danse på deres steder.

Afskaffelsen af reglen blev besluttet af Riksdagen, det svenske folketing, i januar.

Sveriges justitsminister, Gunnar Strömmer, kaldte det dengang en "frihedsreform".

- Det er ikke rimeligt, at staten regulerer folks dans. Ved at fjerne kravet om dansetilladelse mindsker vi også bureaukrati og omkostninger for iværksættere og andre, der arrangerer dans, sagde han.

Loven blev indført i 1956, efter at adskillige spontane dansearrangementer var begyndt at se dagens lys i løbet af 1950'erne.

Frygten for at dansen kunne lede de unge svenskere ud i moralsk fordærv fik politikerne til prompte at tage affære og kræve, at beværtninger som restauranter og barer på forhånd skulle have tilladelse, hvis gæsterne skulle danse.

Den svenske avis Aftonbladet har været på besøg på en af de svenske barer i Stockholm, hvor det ved midnat med ét blev lovligt at danse spontant.

Til lyden af reggaeton-trommer fortæller en af gæsterne, at hun synes, det er "super fedt", at danseloven er afskaffet.

- Dans er livet! Godt klaret, Sverige, siger hun og fremviser sine bedste dansetrin.

En anden gæst havde ikke hørt, at loven skulle afskaffes, men erkender, at det da "er på tide".

/ritzau/