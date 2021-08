Sverige afslutter mission i Kabul efter evakuering af 1100

Sverige har afsluttet sin evakueringsmission i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det siger landets udenrigsminister, Ann Linde, fredag middag på et pressemøde ifølge den svenske avis Expressen.

- Omkring 1100 mennesker er blevet evakueret af udenrigsministeriet.

- Det drejer sig om lokalt ansatte og deres familier, lokale vagter, tidligere ansatte hos de internationale styrker, kvinderettighedsaktivister, journalister, EU-ansatte og cirka 500 svenskere, siger udenrigsministeren.

Sverige har ligesom en række øvrige lande været i fuld gang med at evakuere folk fra Kabul, efter at Taliban har sat sig på magten i landet.

Den svenske udenrigsminister siger, at "ekstremt vanskelige og risikofyldte" omstændigheder betyder, at det ikke har været muligt at evakuere alle de afghanere, der tidligere har arbejdet for Sverige og gerne vil evakueres.

- Årsagen til det er blandt andet, at folk fra Taliban har stoppet afghanere i at finde vej til lufthavnen, siger Ann Linde ifølge Expressen.

Danmark har også afsluttet sine evakueringer i Kabul. Danmark har i alt evakueret 988 personer fra den uroplagede hovedstad.

Det oplyser Udenrigsministeriet i Danmark i en pressemeddelelse fredag.

Der er fortsat 42 afghanere, der ønsker hjælp fra Danmark til at blive evakueret. Derudover er der 41 personer på danskerlisten, som enten fortsat er i Afghanistan, eller som er udrejst uden at orientere Borgerservice.

Danskerlisten dækker over danske statsborgere og personer med opholdstilladelse i Danmark, som befinder sig i udlandet.

/ritzau/