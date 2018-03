Sverige efter Nordkorea-møde: Nu er det op til Kim og Trump

- Vi er ikke naive og tror, at vi nu kan løse alt, siger svensk udenrigsminister efter møde med nordkoreaner.

- Vi er glade for at have haft dette møde, men vi er ikke naive.

Det er op til parterne at afgøre, hvilken vej der skal følges fremover, siger den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, efter et møde i Stockholm med sin nordkoreanske kollega.

Mødet har fundet sted, mens USA og Nordkorea forbereder et møde i maj mellem præsidenterne Donald Trump og Kim Jong-un.

Men Wallström vil ikke svare på spørgsmål efter sit møde med Ri Yong-ho.

- Det er klart, at hele verden følger situationen på den koreanske halvø. Den er vigtig, sikkerhedsmæssigt er det af interesse for os alle.

- Lige nu behøves der dialog, og vi er glade for at have haft dette møde. Men vi er ikke naive og tror, at vi kan løse alle verdens problemer. Det er op til parterne nu at afgøre, hvilken vej der skal følges fremover, siger hun.

Ri landede torsdag i Stockholm, og han har ud over sit møde med Wallström truffet statsminister Stefan Löfven.

Formålet med møderne har været at skubbe på den seneste positive udvikling på den koreanske halvø. Nordkoreas leder har lagt op til, at han gerne vil drøfte en atomvåbenfri halvø med Trump.

Årsagen til, at Ri besøger Stockholm, er, at Sverige har en konsulær fuldmagt fra USA. Den amerikanske regering har ikke sin egen ambassade i Nordkorea og lader derfor den svenske ambassade i Pyongyang repræsentere amerikanske interesser.

/ritzau/TT