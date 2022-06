Sverige får undtagelse men stemmer stadig nej til EU-mindsteløn

Trods svensk nej forventer den svenske arbejdsminister, at EU-direktivet om mindsteløn vil blive vedtaget.

Den svenske regering ønsker at stemme nej til EU-direktivet om mindsteløn. Det siger den svenske arbejdsminister, Eva Nordmark.

Udtalelsen kommer tirsdag på en pressekonference, efter at EU-aftalen om mindsteløn er faldet på plads.

- Vi kommer til at foreslå for Riksdagen, at Sverige stemmer nej til direktivet, siger Eva Nordmark ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Trods den svenske modstand forventer Eva Nordmark, at direktivet vil blive vedtaget.

Forslaget kan vedtages med kvalificeret flertal. Dermed vil den svenske modstand ikke være nok til at bremse aftalen, der bliver sat til afstemning på et ministermøde den 16. juni.

Danmark er også skeptisk over for forslaget. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil dog nærlæse aftalen, inden han melder endeligt ud.

- Forhandlerne fra Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om en direktivtekst, og vi kommer til at studere de endelige formuleringer meget nøje, lyder det fra den danske minister.

Sverige har ifølge Eva Nordmark fået en undtagelse i aftaleteksten, som indebærer, at den svenske model kan fortsætte som hidtil.

- Den svenske lønmodel bliver ikke påvirket. Vi har undervejs i processen hele tiden arbejdet for, at den svenske model kan fortsætte som hidtil, siger Eva Nordmark ifølge TT.

Det hollandske medlem af EU-Parlamentet Agnes Jongerius bekræfter på et pressemøde tirsdag, at man i slutteksten har taget formuleringer med, som Sverige har bedt om.

Jongerius har været med i forhandlingerne og kommer fra den samme gruppe i EU-Parlamentet, som det danske og svenske Socialdemokrati tilhører.

Trods undtagelsen i teksten er den svenske arbejdsminister dog fortsat skeptisk.

- Vi har aldrig ønsket at se en aftale om mindsteløn. Løndannelsen håndteres bedst så tæt på fagforeningerne som muligt uden politisk indblanding, siger Eva Nordmark ifølge TT.

/ritzau/TT