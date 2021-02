Sverige forlænger indrejseforbud fra Danmark til 31. marts

Frem til og med 31. marts kan borgere i Danmark ikke rejse ind i Sverige, medmindre de har en god grund.

Også i de næste to måneder kan man ikke rejse til Sverige fra Danmark, hvis man ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Indrejseforbuddet er nemlig forlænget frem til og med 31. marts, oplyser det danske udenrigsministeriums borgerservice.

Ifølge Udenrigsministeriet udløb indrejseforbuddet ellers 14. februar, men det er altså nu forlænget med knap to måneder.

Meldingen kommer, efter at den svenske regering onsdag oplyste, at indrejsende fra Danmark, der har et anerkendelsesværdigt formål, samtidig skal kunne fremvise en negativ covid-test.

Onsdagens beslutning indebærer, at også borgere i de øvrige EU- og EØS-lande nu skal fremvise en negativ test, hvis de vil rejse ind i Sverige.

Årsagen er frygt for spredning af nye, mere smitsomme coronavarianter i landet, oplyste den svenske statsminister Stefan Löfven på et pressemøde onsdag.

Den negative coronatest må højst være 48 timer gammel.

En række borgere er undtaget fra indrejseforbuddet til Sverige. Det gælder eksempelvis personer, som bor eller arbejder i Sverige.

Også rejsende fra Danmark, som svensk politi vurderer har presserende familiemæssige årsager, kan rejse ind i landet.

Det samme gælder for børn, som rejser med det formål at være sammen med en forælder, der bor i Sverige eller på Bornholm. Undtagelsen gælder derfor også for den voksne, der ledsager barnet.

