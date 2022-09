Sverige: Formentlig ligger der sabotage bag Nord Stream-lækage

Gaslækagerne ved Nord Stream 1 og 2 er formentlig resultat af en overlagt handling.

Det siger Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, på et pressemøde tirsdag aften.

- Vi er kommet frem til, at det formentlig handler om en bevidst handling. Altså formentlig sabotage, siger Andersson.

Hun understreger, at der ikke er tale om et angreb mod hverken svensk eller dansk territorium.

- Men når det er sagt, så ser regeringen med stor alvor på situationen.

Svensk politi har indledt en efterforskning, og regeringen er i kontakt med sine nabolande, herunder Danmark. Dog har regeringen ikke været i kontakt med Rusland, fremgår det af pressemødet.

EU er informeret, siger Andersson.

Norges regering har oplyst til Sveriges regering, at der på det seneste har været øget droneaktivitet i Nordsøen, siger den svenske statsminister.

På pressemødet i Stockholm deltager også den svenske udenrigsminister, Ann Linde, og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Linde har tidligere tirsdag drøftet gaslækagerne med sin danske kollega, Jeppe Kofod (S). En af lækagerne har fundet sted i dansk farvand og den anden i dansk farvand.

Efter valget tidligere på måneden er partier i Sverige i færd med at forhandle om en ny regering. Men indtil den er på plads, er Magdalena Andersson fungerende statsminister.

Pressemødet kommer en time efter, at den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), holdt pressemøde sammen med tre ministre i København.

Også her var hovedkonklusionen, at der er tale om et bevidst angreb.

/ritzau/