Sverige fortsætter med at bruge AstraZeneca-vaccine

De svenske myndigheder har stadig tillid til AstraZeneca-vaccinen og bruger den til folk over 65 år.

De svenske myndigheder vurderer, at AstraZeneca-vaccinen er sikker at bruge mod coronavirus og fortsætter med at anvende den.

Det fortæller Johan Carlson, der er generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse, fredag på et pressemøde ifølge norske NTB.

I Sverige er det personer over 65 år, som kan få AstraZeneca-vaccinen.

- Hverken vi eller nogen andre ser risici i det materiale, der eksisterer, og derfor gør vi ligesom resten af verden og fortsætter med at bruge den, siger Johan Carlson på pressemødet.

Onsdag i denne uge valgte de danske sundhedsmyndigheder at stoppe med AstraZeneca-vaccinen. Det blev begrundet med, at der har været enkelte tilfælde af alvorlige bivirkninger.

De danske myndigheder kan dog vælge på et senere tidspunkt at benytte de cirka 200.000 AstraZeneca-vacciner, som Danmark har liggende på køl.

I Norge er man også foreløbig stoppet med at bruge vaccinen fra AstraZeneca på grund af flere alvorlige bivirkninger.

Før der kan tages en endelig beslutning, har regeringen brug for flere informationer, fortalte sundhedsminister Bent Høie på et pressemøde torsdag.

Det norske Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalet regeringen, at vaccinen fra AstraZeneca tages ud af vaccinationsprogrammet.

