Sverige fremlægger ny terrorlov mens tyrkisk Nato-accept venter

Den svenske regering har fredag fremlagt et forslag til en terrorlov, som vil gøre det strafbart at være "deltager" i en terrororganisation.

Loven er foranlediget af de krav, som Tyrkiet har stillet til svensk medlemskab af Nato.

Det gælder særligt i forhold til den kurdiske organisation PKK.

- Sverige stikker ud i forhold til andre lande ved ikke at have regler for at være deltager i terrororganisationer, siger justitsminister Gunnar Strömmer til nyhedsbureauet TT.

Ifølge ham vil Sverige med den nye terrorlov lukke et hul i den nuværende lovgivning.

TT spørger, om Sverige har været et fristed for personer, som støtter terrorisme.

- Så langt vil jeg ikke gå. Derimod har vi et politisk ansvar for at sikre, at Sverige ikke i den henseende er en straffri zone for forskellige slags handlinger, som kan fremme eller støtte en terrororganisation, svarer Strömmer.

Han konstaterer, at Sverige siden 2010 har haft et forhøjet terrorberedskab.

Den nye terrorlov har været under udarbejdelse i seks år.

At lovforslaget nu lægges frem, ses som et vigtigt skridt for at få Tyrkiet til at godkende svensk Nato-medlemskab.

Mange tyrkiske kurdere har fået asyl i Sverige. Ifølge Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er en del af dem tilknyttet PKK og andre yderligtgående organisationer.

PKK er på EU's terrorliste.

