Sverige gør benzin over en krone billigere fra næste år

Den svenske regering sænker fra begyndelsen af næste år afgiften på benzin med 1,64 svenske kroner - lidt over en dansk krone - per liter.

Det oplyser energi- og erhvervsminister Ebba Busch fra Kristdemokraterna onsdag på et pressemøde ifølge svenske SVT.

- Vi ved, at mange familier har det hårdt for tiden. Inflationen slår benhårdt og bredt over hele landet, lyder det fra ministeren.

Afgiften på diesel sænkes med 43 svenske øre - 27 danske øre per liter. Dermed ligger den ifølge SVT på EU's minimumsniveau.

Årsagen til forskellen mellem benzin og diesel er den såkaldte reduktionspligt. Det er en svensk lov, der pålægger virksomheder, der sælger benzin og diesel, at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Fra årsskiftet ventes regeringen at sænke reduktionspligten, og det ventes at få størst effekt på prisen på diesel. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi synes, at det er ret og rimeligt - eftersom de fleste personbiler er benzinbiler - at vi har ekstra fokus på benzinafgiften, siger Oscar Sjöstedt, der er finanspolitisk ordfører hos Sverigedemokraterna, ifølge SVT.

