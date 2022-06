Sverige gør som Danmark og skærper gasberedskab

I Sverige vurderer energimyndighederne, at der kan komme til at mangle gas i den vestlige del af landet. Derfor indføres der nu et forøget beredskab på laveste kriseniveau.

Samme melding kom fra Energistyrelsen i Danmark mandag aften. Styrelsen udsendte en såkaldt "early warning", som er første varsel i en række af tre.

Det skyldes en stigende usikkerhed om gasleverancer fra Rusland. Landet har reduceret leverancerne til Tyskland med 60 procent.

Den danske energistyrelse meddelte, at aktørerne på det danske gasmarked skal forberede sig på en egentlig forsyningskrise.

Det er samme signal, som de svenske energimyndigheder nu sender til forbrugere og aktører i det vestsvenske gasnetværk.

- Dette er en måde, hvorpå vi bliver i stand til at reagere hurtigere, hvis det er nødvendigt, siger Gustav Ebenå, som er afdelingschef i Sveriges Energimyndighed.

Eftersom Sverige og Danmark deler gasmarked, påvirker udviklingen i Danmark også Sverige, siger han.

- Det svensk-danske marked fremstår i denne sammenhæng som robust og velfungerende. Så det er ikke dér, skoen klemmer, men det er i Europa, forklarer Gustav Ebenå.

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, sagde mandag til Ritzau, at hele Europas forsyningssikkerhed i fare.

- Det er jo et tegn på, at vi er tæt på den situation, at der kan blive lukket for den russiske gas på en måde, så også danske virksomheder må lukke. Også selv om vi i øjeblikket måske ville kunne forsyne dem med gas.

- Men det ville ske med det formål, at vi kan fylde de europæiske lagre op med gas, sådan at vi kan klare den vinter, som uomtvisteligt vil komme.

Gaslagrene i Danmark er lige nu 75 procent fyldt. De skal gerne være 80 procent fyldt fra november, hvis de skal leve op til den fælles EU-målsætning.

En forværret forsyningssituation med gas vil i Sverige primært betyde højere gaspriser.

Men ifølge myndighederne kan også udvikle sig til en begrænset gasforsyning. Størst risiko for gasmangel er der i løbet af vinteren og næste forår.

Trinene, som både Danmark og Sverige følger, er et sæt fælles EU-regler.

De tre kriseniveauer lyder: early warning (tidligt varsel), alert (alarmtilstand) og emergency (nødsituation).

/ritzau/TT