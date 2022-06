Sverige håber indsats mod terror vil overbevise Tyrkiet

Tyrkiet er skeptisk over for svensk medlemskab af Nato. Men Sverige er i færd med skærpe terrorlovgivningen.

Sverige er i gang med at styrke sin lovgivning mod terror. Det skal være med til at overbevise Tyrkiet om, at svensk medlemskab af Nato er en god idé.

Sådan lyder det fra den svenske statsminister, Magdalena Andersson, på et pressemøde mandag. Hendes udtalelse kommer i forbindelse med et besøg fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Besøget kommer, mens Sverige og Finland forsøger at overbevise Tyrkiet om at give de to nordiske lande grønt lys til at blive medlemmer af Nato.

Tyrkiet mener, at Finland og især Sverige farer for lempeligt over for Det Kurdiske Arbejderparti (PPK). PKK er på både EU's, USA's og Tyrkiets terrorliste.

Sverige er dog dybt optaget af at bekæmpe terrorisme, forsikrer Magdalena Anderson:

- Sverige har løbende strammet lovningen mod terrorisme over de seneste år.

- Der er ikke nogen tvivl om Sveriges vilje til at bekæmpe terrorisme, siger hun på pressemødet.

Hun peger desuden på, at ny lovgivning træder i kræft 1. juli, som vil styrke indsatsen mod terror yderligere.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at han er i tæt kontakt med Sverige, Finland og Tyrkiet om, hvordan man kan sikre de to nordiske landes adgang til Nato.

- Vi skal adressere alle Nato-landenes sikkerhedsbekymringer. Tyrkiet har udtrykt bekymring for PKK, som også betegnes som en terrororganisation af Nato-allierede, EU og også af Sverige, siger Jens Stoltenberg.

Han understreger dermed den skærpede retorik over for PKK efter Tyrkiets indvendinger.

Udmeldingen kommer, efter der næsten er gået en måned, siden Finland efterfulgt af Sverige meddelte, at de ville søge medlemskab i Nato.

Siden da har den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, efterlyst konkrete forslag fra Sverige og Finland. Forslag, som kan dæmpe de bekymringer, som tyrkerne har givet udtryk for.

Forventningen i Nato-kredse er, at situationen vil blive løst, så Sverige og Finland kan komme med i Nato. Men det vil formentlig ikke ske uden konkrete indrømmelser fra Sverige.

Det er fortsat et åbent spørgsmål, om Erdogan vil lade sig overbevise af den svenske terrorlovgivning.

Den tilspidsede situation truer nu med at trække ind over det længe ventede Nato-topmøde i Madrid i slutningen af juni.

Topmødet skal dog ikke ses som en slags deadline for, hvornår Sverige og Finland skal have grønt lys til at blive optaget i Nato, siger Stoltenberg.

- Det er tre lande, der skal blive enige, og det er ikke muligt at opstille en tidslinje for det. Men målet er, at det sker hurtigst muligt, siger Jens Stoltenberg.

