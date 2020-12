Sverige har 100 coronadøde på et døgn

Der er fortsat høje smitte- og dødstal med coronavirus i Sverige. Nye restriktioner kan være på vej fredag.

Sverige har det seneste døgn registreret 100 dødsfald med coronavirus.

Det skriver det svenske medie SVT.

7993 er nu døde med coronavirus i Sverige. Der er registreret 9654 nye smittetilfælde.

I forhold til Danmark tester Sverige dog langt færre, og tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Ifølge SVT vil Sveriges statsminister, Stefan Löfven, senere fredag på et pressemøde annoncere nye restriktioner.

Torsdag sagde Sveriges kong Carl Gustaf i et interview med SVT, at "det er mislykkedes for os" at redde liv under pandemien.

- Vi har et stor antal, som er døde, og det er forfærdeligt. Det er noget, vi alle lider med, sagde han i interviewet, der bliver vist i sin helhed på SVT1 mandag aften 21. december.

Sverige har haft en smitterate langt over de øvrige nordiske lande, og det har betydet et relativt konstant højt dødstal siden de første smitteudbrud i februar og marts.

En delrapport fra en coronakommission har slået fast, at Sverige ikke formåede at beskytte de ældre på plejehjem, i ældreboliger og andre dele af ældreomsorgen, da coronaudbruddet nåede til landet.

Regeringen svigtede opgaven med at ruste hele denne sektor til en krise, fastslår delrapporten.

Tidligere har svenske myndigheder erkendt, at man kunne have været hurtigere til at indføre besøgsforbud på plejehjem og ældreboliger.

/ritzau/