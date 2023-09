Sverige har afspærret stort område i kamp mod svinepest

De svenske myndigheder har torsdag afspærret et område på 800 kvadratkilometer som følge af afrikansk svinepest, og de varsler alvorlige restriktioner.

– Vi afspærrer et område på 800 kvadratkilometer. Vi vil indføre ekstremt alvorlige restriktioner, og det vil folk i området komme til at mærke, siger statsveterinær Erika Chenais.

800 kvadratkilometer er et væsentligt større område end Bornholm, som er godt 588 kvadratkilometer.

Mindst syv vildsvin er døde, og myndighederne mener, at de er blevet smittet af afrikansk svinepest.

Artiklen fortsætter under annoncen

Restriktionerne betyder, at en række aktiviteter forbydes i det afspærrede område, blandt andet elgjagt og svampeplukning. Nogle steder forbydes erhvervsaktiviteter, og nogle steder indføres totalt opholdsforbud.

Det er første gang, at der er konstateret afrikansk svinepest i et dødt vildsvin i Sverige, oplyste den svenske landbrugsstyrelse onsdag.

Fundet af sygdommen - som under udbrud nær Danmark flere gange har skabt frygt for dansk eksport - er gjort sydøst for byen Fagersta i Västmanlan.

Fagersta ligger omkring 140 kilometer nordvest for Stockholm.

Dels fordi landene er adskilt af hav, og dels fordi der ikke er vildsvin i Danmark, lyder det.

- Jeg tror ikke, det øger risikoen for smitte i Danmark. Der er ingen vildsvin her, der kan samle det op, og det sætter os i en anden situation end Sverige.

Skulle svinepesten nå herhjem, ville det sandsynligvis kræve, at et menneske bar det ind – for eksempel på vedkommendes støvler eller i madvarer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er heller ikke kommet til Danmark fra Tyskland. Så jeg tror det ikke, men det er op til Fødevarestyrelsen at vurdere smitterisikoen, siger han.

Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark. Men sygdommen forekommer flere steder i Øst- og Sydeuropa.

I 2014 kom sygdommen for første gang ind i EU via grænselande i øst, og den blev efterfølgende fundet i de baltiske lande og Polen. Siden spredte den sig yderligere mod vest, og den forekommer nu i flere EU-lande, blandt andet Tyskland.

Danmark har tidligere grebet fysisk ind for at forhindre, at den kommer ind i landet. I 2019 blev der opført et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Hegnet skal forhindre vildsvin i at krydse grænsen. De er meget udbredt i Nordtyskland.

/ritzau/TT