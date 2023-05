Sverige har fundet afløseren for omdiskuteret coronachef

Sverige har tirsdag sat navn på landets næste statsepidemiolog.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det bliver infektionslægen Magnus Gisslén, der overtager posten. Han afløser dermed Anders Tegnell, der stod for den svenske coronastrategi.

Gisslén oplyser, at han egentlig ikke havde nogen planer om at tage jobbet, og at det ikke var nogen nem beslutning. Det skriver Svenska Dagbladet.

- Men jeg tror, at min store erfaring og viden om infektioner og smitsomme sygdomme kan være værdifuld, siger han til den svenske avis.

Statsepidemiologen arbejder under Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Gissléns forgænger, Anders Tegnell, kom i internationalt søgelys under coronapandemien. Tegnell var ansvarlig for at udstikke kursen for den svenske coronahåndtering, der bar præg af meget få restriktioner.

I stedet blev det i høj grad overladt til svenskerne selv at eksempelvis holde afstand i offentligheden og blive hjemme ved sygdom.

Tegnell stoppede som statsepidemiolog for godt et år siden. Siden har der været en vikar på posten, indtil en reel afløser blev fundet.

Den nye mand på posten mener, at Sveriges coronahåndtering generelt var god. Han retter dog også en mindre kritik mod Folkhälsomyndigheten.

- Jeg og mange andre i sundhedsvæsenet forstod tidligt, at det her ville blive alvorligt, siger han til Svenska Dagbladet.

- Jeg synes, at Folkhälsomyndigheten var lidt sene med at videreformidle, at der var risiko for en pandemi, som med stor sandsynlighed også ville ramme Sverige, lyder det fra den nye statsepidemiolog.

Han begynder officielt i det nye job den 11. september.

67-årige Anders Tegnell forlod i marts 2022 posten som statsepidemiolog til fordel for et job i Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Senere oplyste WHO dog, at Tegnell alligevel ikke ville få et job i organisationen.

