Sverige har registreret 17 nye dødsfald med coronavirus

Sverige har i alt 4656 registrerede dødsfald med coronavirus. Det seneste døgn er mindst yderligere 17 døde.

Sverige har lørdag registreret 17 nye dødsfald med coronavirus. Det oplyser sundhedsstyrelsen i Stockholm, Folkhälsomyndigheten.

Dermed er der i alt 4656 registrerede dødsfald i landet.

Svenske tal har ofte været præget af en vis fejlrapportering fra weekenden, da en del tal indrapporteres senere end på hverdagene og derfor ikke når med i weekendens statistikker.

Siden smitteudbruddets begyndelse er i alt 43.887 personer blevet bekræftet smittet i Sverige. I de seneste døgn er 948 personer blevet registreret smittet.

I alt 2162 personer har fået eller får intensiv behandling.

Den svenske regering meddelte 4. juni, at rejserestriktioner inden for Sveriges grænser ophæves fra 13 juni.

Sverige har valgt en anderledes og mere åben strategi end de fleste andre lande under coronakrisen.

Både hvad angår dødsfald og antal smittede med coronavirus, er Sveriges hovedstad Stockholm hårdest ramt. I gennemsnit har Sverige registreret lige under 50 døde i døgnet siden epidemiens start.

Tiltroen til, at den svenske regering og den svenske sundhedsstyrelse er i stand til at håndtere coronakrisen, har taget et ordentligt dyk ifølge en meningsmåling for tv-stationen SVT tidligere i denne uge.

Andelen af svenskere, der har meget eller ret meget tiltro til, at regeringen kan håndtere epidemien, er sunket fra 63 procent i april til 45 procent nu.

Det er et fald på næsten 20 procentpoint.

Onsdag vakte det internationale opsigt, at statsepidemolog Anders Tegnell udtalte til Sveriges Radio, at hvis man kunne man gå tilbage i tiden, skulle man nok have valgt "en mellemting" mellem det, Sverige har gjort, og det, resten af verden har gjort.

/ritzau/TT