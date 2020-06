Sverige har registreret 65 døde blandt coronasmittede

Det samlede coronadødstal i Sverige er steget til 4468. Der er i alt bekræftet 38.589 smittetilfælde.

Sverige har i det seneste døgn registreret 65 døde blandt coronasmittede, oplyser den svenske sundhedsstyrelse.

Dermed er det samlede antal registrerede coronadødstal i landet på 4468.

Den seneste statistik fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, viser, at der siden udbruddets begyndelse i alt er blevet bekræftet 38.589 smittetilfælde i landet.

I alt 2102 personer får eller har fået intensiv behandling i Sverige.

- Der er tale om et yderligere stort antal nye tilfælde, der er indrapporteret i dag.

- Der er registeret 775 nye tilfælde, siger læge Karin Tegmark Wisell fra den svenske sundhedsstyrelse.

Hun siger, at tallene er præget af en vis fejlrapportering fra weekenden, hvor en del tal indrapporteres senere end på hverdagene og derfor ikke når med i weekendens statistikker.

Karin Tegmark Wisell understreger samtidig, at det er vigtigt at få taget stadig flere test.

- Desto flere test, desto flere smittetilfælde vil blive fundet, siger hun.

Karin Tegmark Wisell siger, at der er blevet gennemført analyser for antistoffer af coronavirus på personer, som er kommet for at få taget prøver for andre diagnoser.

- Dette er dog ikke en gruppe, som er repræsentativ for hele befolkningen, siger hun.

Men hun påpeger, at analyser af prøver fra undersøgte børn tyder på, at produktionen af antistoffer øges med tiden desto længere pandemien er i gang.

Voksne og ældre i prøvegruppen menes ikke at følge samme udvikling, da det i stor udstrækning er ældre og folk i risikogrupper, som isolerer sig.

Den positive udvikling, der har været i både Sverige og det øvrige Europa i antallet af smittetilfælde og døde, er bremset op, sagde Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, mandag.

- Muligvis kan det være en effekt af, at man tester flere, sagde han.

Men på trods af at nedgangen i antallet af smittede og døde ikke er bremset, har Anders Tegnell en forhåbning om, at smittespredningen vil aftage i løbet af sommeren.

- Der er to faktorer, som vi ved har betydning. Dels sommervejret, som gør at virus dårligere kan overleve. Og dels er der, frem for alt i Stockholm, så tilpas mange, der er immune, og virusspredningen falder ganske drastisk.

/ritzau/