Sverige i beredskab efter mæslingeudbrud

En ansat på et hospital i Göteborg har fået mæslinger og har bragt 63 spædbørn i smittefare. Inden for en måned er 12 svenskere ramt af virussygdommen.

Sverige er blevet ramt af et udbrud af mæslinger, der synes isoleret til området omkring Göteborg, men kan have spredt sig til andre dele af landet.

12 personer - både voksne og børn - har inden for den seneste måned fået konstateret den smitsomme virussygdom i Västra Götaland.

Senest er det kommet frem, at en ansat på et hospital i Göteborg er ramt. Det særlige ved denne person er, at vedkommende ifølge nyhedsbureauet TT har opholdt sig på hospitalets fødselsafdeling.