Sverige igangsætter ny undersøgelse af gaslækager ved Bornholm

Sverige vil gennemføre en opfølgende undersøgelse ved gasledningerne Nord Stream 1 og 2 for at kunne fastslå, hvad der forårsagede lækager.

Det sker på anmodning fra anklagemyndigheden og efterretningstjenesten Säpo.

Ved den første undersøgelse var der mistanke om sabotage mod gasledningerne, der forbinder Rusland med Tyskland.

- Jeg har sammen med sikkerhedspolitiet besluttet at gennemføre yderligere undersøgelser på åstedet, siger Mats Ljungquist. Han er statsadvokat og leder den svenske efterforskning.

Det svenske forsvar skal deltage i den nye undersøgelse. Den vil foregå i den svenske økonomiske zone ud for Bornholm. Her er der to lækager på gasledningen.

I den danske økonomiske zone ud for Bornholm er der to lækager på gasledningen.

De fire lækager blev opdaget i slutningen af september. Her væltede store mængder gas op til havoverfladen.

Eksperter siger, at der er alle tegn på, at det handler om sabotage.

Seismiske målinger i Danmark og Sverige viste, at der nogle timer inden, at gassen boblede op på havoverfladen, havde været eksplosioner på havbunden.

Krigen i Ukraine betød, at der ikke længere flød gas i Nord Stream 1 og Nord Stream 2 fra Rusland, da lækagerne blev opdaget. Men der befandt sig store mængder gas i rørene.

/ritzau/TT