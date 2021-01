Sverige indfører indrejseforbud over for Norge

Sverige lukker til Norge for at stoppe smittespredning. Stop til Danmark forlænges til 14. februar.

Sveriges regering har på et ekstraordinært møde indført indrejseforbud fra Norge, som vil være gældende indtil 14. februar.

Det sker for at mindske risikoen for smittespredning.

Indrejseforbuddet over for Danmark og Storbritannien vil blive forlænget til 14. februar ifølge nyhedsbureauet TT.

Indenrigsminister Mikael Damberg siger, at indrejseforbuddene kan forlænges, hvis der viser sig behov for det.

Norge har under hele coronakrisen haft mindre smitte og færre døde end Danmark og Sverige. Men en britisk variant af covid-19, der anses for at være mere smitsom, har bredt sig i Oslo-regionen.

Det fik lørdag den norske regering til at lukke Oslo-området ned indtil 31. januar. Butikker, butikscentre, sportsklubber, biografer, restauranter og lignende skal holde lukket.

Kun fødevarebutikker, apoteker og tankstationer må holde åbent.

/ritzau/