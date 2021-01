Sverige indstiller betalinger til Pfizer

Sverige forsøger at få mere klarhed over mængden af doser i hvert hætteglas fra vaccineproducenten Pfizer.

Den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, har indstillet betalinger for covid-19-vaccine til Pfizer og forsøger at få mere klarhed over mængden af vaccinedoser i hvert hætteglas.

Det skriver dagbladet Dagens Nyheter tirsdag.

Oprindeligt blev det oplyst, at hvert hætteglas indeholdt fem doser vaccine. Det blev senere ændret til seks doser. Sverige ønsker nu, at EU-Kommissionen og Pfizer bliver enige om, hvor mange doser der reelt er i hætteglassene.

- Vi har meddelt selskabet, at vi vil vente med at modtage den vaccine, som er tilgængelig, indtil vi har fået klarhed over dette spørgsmål, siger chefepidemolog Anders Tegnell til Dagens Nyheter.

Pfizer i Sverige afviser tirsdag at kommentere sagen.

/ritzau/