Sverige kalder støtte til Ukraine det vigtigste i de kommende år

Den primære udenrigspolitiske opgave for Sverige bliver i de kommende år støtten til Ukraine.

Det siger den svenske udenrigsminister Tobias Billström (M) på den årlige sikkerhedskonference "Folk och Försvar" søndag ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Netop Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, indledte konferencen med en tale via videolink.

Her takkede Zelenskyj Sverige for "solidariteten med det ukrainske folk" og nævnte, at han mener, at "Europa har brug for en fælles våbenindustri".

Billström siger, at Sverige kommer til at være et "pålideligt, solidarisk og engageret Nato-medlem."

Han understreger, at Sveriges kommende Nato-medlemskab vil være den største ændring i svensk sikkerhedspolitik i over 200 år.

- Det betyder både et stort ansvar og nye muligheder for at styrke vores frihed og sikkerhed - ikke mindst for svensk diplomati, siger Billström ifølge TT.

Sverige må ifølge udenrigsministeren regne med, at Rusland i en overskuelig fremtid vil udgøre en alvorlig trussel mod Sveriges og Europas sikkerhed.

- Vi skal være realistiske og tage udgangspunkt i - og forberede os på - en langsigtet konfrontation, lyder det.

Ifølge Billström er den største mulighed for at begrænse Ruslands handlemuligheder stærk og vedvarende støtte til Ukraine.

Magdalena Andersson fra oppositionspartiet Socialdemokraterne siger på sikkerhedskonferencen, at tiden er inde til at etablere en produktion af ammunition til Ukraine.

- Behovet er stort og presserende, lyder det.

Det svenske socialdemokrati vil derfor i forsvarsudvalget foreslå, at Riksdagen opfodrer regeringen til at indlede et sådant samarbejde med forsvarsindustrien, siger Andersson.

Således skal Sverige give "statsgaranti" til forsvarsindustrien, så den kan øge sin produktion af ammunition til Ukraine.

Andersson siger, at statsgarantien for eksempel kan være økonomiske garantier, eller at staten afgiver store langsigtede ordrer på militært materiel, så forsvarsindustrien tør opbygge en større produktionskapacitet.

Garantien skal ifølge Socialdemokratiet strække sig indtil krigens afslutning.

/ritzau/TT