Sverige kræver fuld åbenhed i undersøgelse af flystyrt

Statsminister Stefan Löfven vil have adgang til undersøgelsen af flystyrtet i Iran, hvor ti svenskere døde.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, kræver fuld åbenhed i undersøgelsen om flystyrtet i Iran onsdag morgen, hvor 176 mennesker blev dræbt, herunder mindst ti svenskere.

Det skriver Stefan Löfven i en mail til det svenske nyhedsbureau TT.

Löfven oplyser, at han torsdag var i kontakt med Canadas premierminister, Justin Trudeau, og de blev enige om, at alle berørte lande bør være med i efterforskningen.

- Vi blev enige om, at behovet er øget for en hurtig, fuldstændig og transparent undersøgelse, siger han til TT.

Mindst ti svenskere var blandt de 176 personer, der blev dræbt, da et ukrainsk passagerfly styrtede ned tæt på Teheran. Derudover døde 63 canadiske statsborgere.

Justin Trudeau sagde torsdag aften dansk tid, at flyet blev skudt ned af en iransk missil.

- Vi har efterretninger fra flere kilder - herunder vores allierede og vores egne - der viser, at flyet blev skudt ned af Iran, sagde han og tilføjede, at flyet kan være blevet skudt ned ved en fejl.

Iran afviser alle meldinger om, at det var et iransk missil.

- Alle disse meldinger er psykologisk krigsførelse mod Teheran, udtaler talsmand Ali Rabiei ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, sagde torsdag, at alt tyder på, at det var et iransk missil, der ramte passagerflyet.

Om bord på flyet var 82 iranere, 63 canadiere, 11 ukrainere, 10 svenskere, 4 afghanere, 4 tyskere og 3 briter. De omkom alle i flystyrtet.

Iran gav i første omgang ikke flyproducenten bag den nedstyrtede fly, Boeing, adgang til undersøgelsen, som ellers er kutyme.

Torsdag aften åbnede landets myndigheder alligevel for at invitere eksperter fra alle de berørte lande samt Boeing til Iran for at efterforske flystyrtet.

- Alle de lande, hvis statsborgere var om bord på flyet, kan sende repræsentanter, og vi opfordrer Boeing (flyproducent, red.) til at sende repræsentanter og tilslutte sig undersøgelserne af den sorte boks, siger Ali Rabiei i en erklæring.

/ritzau/