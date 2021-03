Sverige ophæver forbud mod indrejse for danskere

For Sveriges skyld kan danskere nu rejse mere frit til landet. Danmark opretholder dog råd om at blive hjemme.

Den svenske regering ophæver indrejseforbuddet fra Danmark og Norge fra 31. marts. Det fremgår af et pressemøde ifølge mediet SVT.

Danmark og Norge har været omfattet af særlige indrejserestriktioner for at hindre spredningen af den britiske variant B117 af covid-19.

- Dermed kan nordmænd og danskere med fritidshuse i Sverige besøge deres huse, siger indenrigsminister Mikael Damberg.

Men også alle andre danskere kan rejse ind. Fra 31. marts fjernes kravet til danskere og nordmænd om, at man skal have en godkendt grund til at rejse ind i Sverige.

Det danske udenrigsministerium påpeger dog, at den danske rejsevejledning ikke er ændret.

- Selv om Sverige har annonceret, at indrejserestriktionerne for rejsende fra Danmark ophæves fra 1. april 2021, så er Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige, ligesom for resten af verden, fortsat stadig rød.

- Det betyder, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle rejser til hele verden foreløbig til og med 5. april.

Der er fra dansk side ingen undtagelse for rejser til ødegårde og sommerhuse.

Hvis man alligevel rejser til Sverige, er man altså stadig omfattet af de danske krav om test og isolation ved tilbagekomst til Danmark. Isolationen varer i 10 dage, men kan dog afkortes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Fra svensk side er kravet om, at alle indrejsende skal møde op med en negativ coronatest forlænget til udgangen af maj. Det gælder også danskere og nordmænd.

Den test, man møder op med ved den svenske grænse, må højst være 48 timer gammel. Men for pendlere, der skal passe deres arbejde, er en uge tilstrækkeligt.

For resten af verden er det fortsat et krav, at man er testet, og at indrejse i Sverige skal have et godkendt formål.

- Det nordiske samarbejde har virkelig været sat på en prøve i år. Det har været en vanskelig situation, og vi nordiske regeringer har et ansvar, siger udenrigshandelsminister og minister for nordiske anliggender Anna Hallberg.

- Der har vi en udfordring og en opgave, vi må tage alvorligt, alle vi nordiske lande, mener hun.

Det hidtidige indrejseforbud over for Danmark og Norge har været et forsøg på at hindre spredningen af den britiske variant af covid-19, også kendt som B117. Den har vist sig at være endnu mere smitsom end den oprindelige virusvariant.

Kravet til både danskere og nordmænd har lydt, at man skulle have en særlig grund for at kunne rejse ind i Sverige. For eksempel at man skulle passe sit arbejde eller møde sine børn.

/ritzau/