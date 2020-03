Sverige lukker universiteter og gymnasier - skoler kan stå for tur

Selv om skolelukninger på grund af coronasmitte ikke sker lige nu, så gør regeringen sig klar, siger minister.

For at modgå virussmitte anbefaler Sveriges regering, at alle gymnasier, universiteter og voksenuddannelser sender deres elever og studerende hjem for at blive fjernundervist.

Det siger statsminister Stefan Löfven på et pressemøde.

Han forklarer, at der ikke er sat nogen tidsgrænse på, hvor længe gymnasierne og universiteterne skal holde lukket.

Selv om det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkeskolerne ikke bør lukke, så forbereder regeringen sig på, at det kan blive nødvendigt, siger undervisningsminister Anna Ekstrand ifølge SVT.

/ritzau/