Sverige melder om 20 nye døde med coronavirus

Sverige afsætter flere milliarder til at kunne foretage langt flere coronatest.

Sveriges sundhedsstyrelse melder torsdag om 20 nye registrerede døde med coronavirus.

Det bringer det samlede dødstal op på 4562, rapporterer tv-stationen SVT.

I alt er 41.883 mennesker testet positive for Covid-19 i landet.

Tidligere torsdag meddelte regeringen i Stockholm, at den afsætter yderligere 5,9 milliarder svenske kroner til at kunne gennemføre flere test for coronavirus.

Men en test skal stadig aftales med ens egen læge. Det er ikke længere tilfældet i Danmark.

Her kan borgere med mistanke om, at de er smittede, selv bestille tid til en test på internettet.

Inden for d 5,9 milliarder svenske kroner skal et større beløb gå til i fremtiden at kunne udføre test for antistoffer. Altså at kunne påvise via antistoffer, at man har har været syg med Covid-19.

Sverige har brugt længere tid end nabolandene på at få et omfattende testsystem op at stå.

/ritzau/