Sverige øger forsvarsbudget og vil have flere værnepligtige

Sverige har torsdag varslet en kraftig forstærkning af landets forsvar.

Statsminister Magdalena Andersson har på et pressemøde således meddelt, at forsvarsbudgettet skal øges til to procent af landets bnp, som er værdien af landets samlede indkomst.

- I dag præsenterer vi et nyt initiativ fra regeringen med et klart budskab til det svenske folk og til verden omkring os. Sveriges forsvarsevne skal styrkes kraftigt, siger hun.

Det skal ske så hurtigt, det er praktisk muligt, uddyber hun.

Det vil ifølge det svenske nyhedsbureau TT svare til en årlig udgift på 108 milliarder svenske kroner. Det er cirka 75 milliarder danske kroner.

Det er endnu uvist, hvordan det finansieres. Men regeringen siger på pressemødet, at det kræver en diskussion om, hvordan statens indtægter styrkes.

Statsministeren siger samtidig, at flere af landets unge skal forberede sig på at skulle aftjene værnepligt i fremtiden.

Den sikkerhedspolitiske situation i Sverige er forværret ifølge statsministeren.

- Det russiske angreb på Ukraine skærper den udvikling yderligere, siger Andersson.

Sverige - og naboen Finland - er ikke en del af den vestlige forsvarsalliance Nato. Det er Danmark og Norge.

Men Sverige vil altså følge forsvarsalliancens mål om at bruge to procent af bnp på forsvaret.

For nylig indgik et stort flertal i det danske Folketing en aftale om at forhøje de danske udgifter til forsvaret med 18 milliarder kroner årligt frem mod 2033. Det betyder, at Danmark når op på to procent af bnp.

Det finansieres ved at køre med et underskud i en årrække.

/ritzau/