Sverige øger grænsekontrol efter koranafbrændinger

Den svenske regering vil øge kontrollen ved landets grænser på grund af sikkerhedssituationen.

Det siger Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, på et pressemøde tirsdag middag. Ved hans side står justitsminister Gunnar Strömmer.

Beslutningen ventes endeligt taget torsdag, skriver SVT.

Baggrunden er de koranafbrændinger i Sverige og også i Danmark, som har ført til vrede og protester i flere mellemøstlige lande.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Som alle ved, har vi en kompliceret sikkerhedssituation både i og omkring Sverige.

- Personer med meget svag forbindelse til Sverige skal ikke kunne komme hertil for at begå forbrydelser, siger Kristersson.

Ifølge Sveriges justitsminister, Gunnar Strömmer, giver øget grænsekontrol "forudsætninger for at identificere indrejsende, som kan true vores sikkerhed".

I sidste uge oplyste den svenske sikkerhedstjeneste Säpo, at sikkerhedssituationen var forværret i Sverige på grund af koranafbrændinger.

Sverige er gået fra at være et "legitimt" mål til et "prioriteret" mål for islamiske ekstremister.

Ulf Kristersson siger, at regeringen arbejder på en bred front.

Man overvejer desuden at se på muligheden for at ændre i loven for forsamlinger, lyder det på pressemødet.

Ordningsloven indeholder regler for offentlige forsamlinger og arrangementer og for offentlig orden og sikkerhed ved forsamlinger, begivenheder og på offentlige steder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Herunder finder man demonstrationer og religiøse forsamlinger.

Fokus for regeringens arbejde er udelukkende på ordningsloven, lyder det.

- At ændre i loven om hetz mod befolkningsgrupper er ikke aktuelt. Det gælder også ændringer i den grundlæggende ytringsfrihed. Regeringens udgangspunkt er, at det skal ligge inden for rammerne af nutidens grundlovsbeskyttede ytringsfrihed, siger Strömmer.

Indtil der kommer en potentiel lovændring, vil politiet fortsat tage stilling til hver enkelt ansøgning, siger ministeren.

Gunnar Strömmer henviser til, at der i ordningsloven står, at regeringen kan forbyde offentlige arrangementer, hvis det er nødvendigt på grund af krig eller krigsfare.

- Spørgsmålet er, om terrortrusler også bør omfattes, siger han på pressemødet.

/ritzau/