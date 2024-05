Politiet i Sverige øger sikkerheden ved israelske og jødiske institutioner.

Baggrunden er, at der har været flere "mistænkelige episoder". Blandt andet har svensk politi mistanke om, at der natten til fredag blev affyret skud nær Israels ambassade i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Det oplyser Per Engström, der sektionschef ved svensk politis nationale operative afdeling, til det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi er usikre på, om disse hændelser er relateret til ambassaden, eller om det er en tilfældighed.

- Men for at være på den sikre side vælger vi at højne sikkerheden, siger Per Engström.

Den øgede sikkerhed indebærer primært, at der kommer flere synlige politibetjente i de svenske gader.

- Vi kommer til at patruljere i visse områder, siger Per Engström.

Natten til fredag hørte en patrulje i Stockholm noget, der lød som affyring af skud. Et større område i den centrale del af den svenske hovedstad blev herefter afspærret og flere personer blev anholdt.

En kriminalteknisk undersøgelse af området, hvor de mulige skud blev affyret, har resulteret i "visse fund", oplyser politiet.

- Hvad det er for fund, kan jeg ikke uddybe, men de styrker teorien om, at der er sket affyring af skud, siger Robert Sennerdal, der er talsperson for politiet i Stockholm.

Den svenske efterretningstjeneste Säpo bekræfter, at den er informeret om den øgede sikkerhed omkring israelske og jødiske interesser.

Israel besluttede i begyndelsen af april at lukke sin ambassade i Stockholm midlertidigt. Tre måneder tidligere blev der ifølge flere svenske medier fundet en håndgranat uden for ambassaden.

Säpo efterforsker hændelsen som en terrorsag.

Israels igangværende krig i Gaza og de protester, som krigen har affødt i blandt andet Europa, har fået myndigheder i flere lande til at være særligt opmærksomme på israelere og jøders sikkerhed.

