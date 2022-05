Sverige og Finland har officielt søgt om Nato-medlemskab

Sverige og Finland har onsdag morgen officielt indgivet deres ansøgninger om medlemskab i forsvarsalliancen Nato.

Det er sket under en lille ceremoni ved Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Ansøgningerne blev afleveret af de to landes Nato-ambassadører til alliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg.

- Det her er en god dag i et kritisk øjeblik for vores sikkerhed, siger Jens Stoltenberg.

Han takker Sverige og Finland for ansøgningerne og siger, at de to lande er Natos tætte allierede og bidrager til at øge Natos sikkerhed.

- Jeg byder Sverige og Finlands ønske om at blive del af Nato varmt velkommen.

- Det her er et historisk skridt, siger Stoltenberg.

Ansøgninger blev underskrevet af udenrigsministre fra de to lande tirsdag.

De formelle beslutninger om at søge medlemskab er blevet taget de foregående dage.

I begge lande kom Nato-spørgsmålet hurtigt på den politiske dagsorden efter Ruslands invasion af Ukraine.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), mener, at Sverige og Finlands ansøgninger er godt nyt for Danmark, Europa og Nato.

- Fra dansk side bakker vi helhjertet op om, at Finland og Sverige bliver en del af Nato. Vi vil i regeringen gøre alt for, at det sker så hurtigt som muligt.

- Det vil styrke Nato med nordisk samling, siger han i en skriftlig kommentar.

Kilder i Nato har tidligere meddelt, at der vil være et møde for Nato-landenes ambassadører, umiddelbart efter at ansøgninger er afleveret. Her vil det formentlig blive besluttet at indlede en formel medlemskabsproces.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Sverige og Finlands nære samarbejde med Nato gør, at militæralliancen ikke regner med nogen egentlige komplikationer under de diskussioner, som nu følger.

Dog har Nato-landet Tyrkiets udtalelser de seneste dage givet nogen usikkerhed. Her har præsident Recep Tayyip Erdogan sagt, at Tyrkiet ikke vil sige ja til medlemskab til de to lande.

Det kræver nemlig et ja fra alle 30 Nato-lande, hvis nye lande skal optages i alliancen.

Hvis alt går som planlagt for Sverige og Finland, kan deres ansøgningsprotokol være underskrevet om cirka to uger.

Derefter vil landene få status som "indbudt medlem". Den status giver ret til at deltage i alle Nato-møder fremover, men uden stemmeret.

Protokollen skal derefter godkendes i parlamentet i de 30 Nato-lande, før medlemskaberne er på plads.

Det forventes, at det kan tage mellem fire måneder og et år, selv om Nato har givet udtryk for, at man ønsker en hurtig behandling af ansøgningerne. Det skriver TT.

Flere Nato-lande har også udtrykt ønske om en hurtig behandling af ansøgningerne.

Danmark har i en fælleserklæring med Island og Norge lovet, at de er klar til at hjælpe Sverige og Finland i tilfælde af angreb på deres territorium, inden de to lande kan nå at blive medlem af Nato.

/ritzau/