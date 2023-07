Sverige om koranafbrændinger: Farlig situation kræver handling

Koranafbrændinger har i høj grad forværret sikkerhedssituationen, og derfor skal der handles.

Det skriver Sveriges statsminister, Ulf Kristersson fra Moderaterna, på Instagram søndag aften.

Han meddeler, at han har været i tæt dialog med statsminister Mette Frederiksen (S) om situationen det seneste døgn.

- Vi er i den alvorligste sikkerhedspolitiske situation siden Anden Verdenskrig, og herhjemme ved vi, at både stater, statslignende aktører og enkeltpersoner kan udnytte situationen, skriver han.

Meldingen fra Kristersson kommer, nogenlunde samtidig med at den danske regering har udtalt, at den arbejder på at finde et juridisk værktøj, der kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader.

Sverige er allerede begyndt at analysere retstilstanden på området, skriver han - uden specifikt at komme ind på, hvad der skal gøres.

Ifølge Kristersson sker det "for at overveje tiltag, der kan styrke vores nationale sikkerhed og svenskernes sikkerhed i Sverige og i verden".

Der skal derfor ses nærmere på den svenske ordenslov, meddeler han. Den indeholder blandt andet regler om offentlige forsamlinger samt regler om offentlig orden og sikkerhed.

En lignende melding kom også fra den svenske arbejdsmarkeds- og integrationsminister Johan Pehrson fra Liberalerna tidligere på ugen.

Det er ikke sikkert, at Danmark og Sverige kommer frem til de samme løsninger, påpeger Kristersson. Men de har "den samme analyse", skriver han.

Den lyder, at "situationen er farlig, og at der er behov for tiltag for at styrke vores modstandskraft".

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det har vakt vrede i flere mellemøstlige lande, og der foregår en diplomatisk indsats for at få inddæmmet vreden.

/ritzau/