Sverige opfordrer alle til hjemmearbejde fra 23. december

Der indføres fra torsdag nye coronarestriktioner i Sverige for at bekæmpe stigende smittespredning.

Sverige opfordrer alle landets ansatte til fra torsdag den 23. december at arbejde hjemmefra, hvis de har mulighed for det.

Det siger statsminister Magdalena Andersson tirsdag.

- Jeg siger det her til det svenske folk: Vi må nu tage et fælles ansvar og indstille os efter den nye virkelighed, der hersker.

- Folk skal derfor forberede sig på at arbejde hjemme efter jul og nytår. Det mindsker også trængslen for dem, der ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, lyder det fra den svenske statsminister.

Det er blandt andet den nye omikronvariant, der menes at være særlig smitsom, der har givet udfordringer i Sverige - og mange andre lande.

- Smittespredningen stiger hurtigt, og vi ser en øget belastning på sundhedsvæsenet. Spredningen af den nye omikronvariant er bekymrende, siger Sveriges socialdemokratiske statsminister.

/ritzau/TT